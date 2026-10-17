Polda Bali Gulung 21 Penimbun BBM Pemicu Antrean, Terancam 6 Tahun Penjara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Ditreskrimsus Polda Bali bergerak cepat menindak maraknya penyalahgunaan serta penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Pulau Dewata.

Sejak maraknya antrean BBM pada pertengahan Oktober 2026, jajaran Polda Bali menindak 21 orang tersangka dari 18 perkara berbeda.

Total barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka mencapai 753 liter BBM.

Direskrimsus Polda Bali Kombes Pol Wisnu Prabowo mengungkapkan salah satu pengungkapan kasus menonjol melibatkan seorang pria berinisial IS asal Tabanan.

Pelaku kedapatan menimbun 300 liter solar subsidi di wilayah Gerokgak, Tabanan.

“Modus operandi tersangka yakni membeli solar menggunakan barcode subsidi.

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Tersangka lalu menjualnya kembali dengan harga jauh di atas harga resmi untuk meraup keuntungan pribadi,” ujar Kombes Wisnu Prabowo didampingi Wadirreskrimsus AKBP Chandra C. Kirana, Sabtu (17/10).

Dari tangan tersangka IS, polisi mengamankan satu unit mobil Suzuki Carry ST 100 berpelat DK 1216 GD, 300 liter solar subsidi, 15 jeriken kapasitas 35 liter dan tiga jeriken kapasitas 30 liter.