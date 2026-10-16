Mobil Listrik Hantam Antrean Pemotor di SPBU Jembrana, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Petaka terjadi saat masyarakat Bali antre bahan bakar minyak (BBM).

Pengemudi mobil listrik DK 1855 AIZ dilaporkan menabrak barisan sepeda motor yang sedang mengantre BBM di SPBU Tembles, Desa Penyaringan, Mendoyo, Jembrana, Bali.

Insiden tersebut terjadi pada Kamis (15/10) dini hari sekitar pukul 03.30 WITA dan viral di media sosial.

Narasi yang beredar di jejaring sosial menyebutkan ada delapan sepeda motor yang ringsek hingga terseret ke bawah kolong mobil.

Namun, pihak kepolisian segera meluruskan informasi liar yang beredar di masyarakat tersebut.

Kasat Lantas Polres Jembrana AKP I Wayan Sugianta mengungkapkan penyebab utama kecelakaan lantaran pengemudi mobil listrik kurang konsentrasi saat berkendara.

Selain itu, jumlah kendaraan yang terlibat juga tak sebanyak kabar yang beredar di media sosial.

"Kurang konsentrasi (penyebabnya).