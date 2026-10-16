Polda Bali Sikat Mafia BBM Subsidi, Ciduk Tujuh Pelaku, Taktiknya Bikin Bergeleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Maraknya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan pertalite di tengah kelangkaan BBM di Bali disikapi serius pihak kepolisian.

Polda Bali bersama jajaran Polresta dan Polres bergerak cepat membongkar praktik penimbunan dan penjualan BBM ilegal di Pulau Dewata.

Dari hasil pengungkapan kasus ini, aparat kepolisian Bali berhasil menangkap tujuh orang pelaku di berbagai lokasi.

Pengungkapan pertama dilakukan Ditreskrimsus Polda Bali di sebuah lahan kosong sebelah SPBU 54.821.04, Jalan Dr. Soekarno, Delod Peken, Tabanan, Sabtu (10/10) dini hari.

Seorang pria berinisial IMS, 64, ditangkap saat menimbun 300 liter solar subsidi.

Dalam menjalankan aksinya, IMS memanfaatkan barcode kendaraan dan surat rekomendasi pembelian solar untuk petani.

BBM tersebut diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry ST 100 DK 1216 GD dan ditampung ke dalam puluhan jeriken untuk dijual kembali di warung miliknya.

Praktik ilegal ini diakui pelaku sudah berlangsung sejak awal 2026.