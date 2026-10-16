WNA Chile Penyelundup Kokain 4,5 Kg Diciduk, Local Boy Terseret, Modusnya Ngeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai bersama BNNP Bali menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Dalam penindakan tersebut, petugas meringkus dua warga negara asing (WNA) asal Chile bersama seorang local boy yang bertindak sebagai penerima barang haram.

Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang diamankan berupa narkotika jenis kokain seberat 4.594,5 gram, sekitar 4,59 kilogram.

Plt. Kepala BNNP Bali Kombes Stevy Fritts Pattiasina mengatakan pengungkapan kasus besar ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap citra X-Ray barang bawaan penumpang pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 16.00 WITA.

"Petugas kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dua tas backpack milik penumpang penerbangan Jetstar JQ43 rute Melbourne–Denpasar," kata Kombes Stevy Fritts Pattiasina, Kamis (15/10).

Kedua WNA tersebut diketahui menempuh rute penerbangan panjang dari Santiago, Chile, menggunakan LATAM Airlines LA805 sebelum transit dan melanjutkan penerbangan ke Bali.

Dari hasil pemeriksaan intensif, petugas Bea Cukai menemukan empat kemasan plastik berwarna hitam berisi serbuk putih yang dikonfirmasi sebagai kokain.

Untuk mengelabui petugas, para pelaku menyembunyikan barang haram tersebut di bagian dinding belakang tas menggunakan modus false compartment.