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JPNN.com Bali Kriminal WNA Chile Penyelundup Kokain 4,5 Kg Diciduk, Local Boy Terseret, Modusnya Ngeri

WNA Chile Penyelundup Kokain 4,5 Kg Diciduk, Local Boy Terseret, Modusnya Ngeri

Jumat, 16 Oktober 2026 – 07:03 WIB
WNA Chile Penyelundup Kokain 4,5 Kg Diciduk, Local Boy Terseret, Modusnya Ngeri - JPNN.com Bali
Kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai bersama BNNP Bali menggagalkan penyelundupan 4,5 kg kokain melibatkan sejoli WNA asal Chile dan lokal boy melalui Bandara Ngurah Rai. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai bersama BNNP Bali menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Dalam penindakan tersebut, petugas meringkus dua warga negara asing (WNA) asal Chile bersama seorang local boy yang bertindak sebagai penerima barang haram.

Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang diamankan berupa narkotika jenis kokain seberat 4.594,5 gram, sekitar 4,59 kilogram.

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Plt. Kepala BNNP Bali Kombes Stevy Fritts Pattiasina mengatakan pengungkapan kasus besar ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap citra X-Ray barang bawaan penumpang pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 16.00 WITA.

"Petugas kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dua tas backpack milik penumpang penerbangan Jetstar JQ43 rute Melbourne–Denpasar," kata Kombes Stevy Fritts Pattiasina, Kamis (15/10).

Kedua WNA tersebut diketahui menempuh rute penerbangan panjang dari Santiago, Chile, menggunakan LATAM Airlines LA805 sebelum transit dan melanjutkan penerbangan ke Bali.

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Dari hasil pemeriksaan intensif, petugas Bea Cukai menemukan empat kemasan plastik berwarna hitam berisi serbuk putih yang dikonfirmasi sebagai kokain.

Untuk mengelabui petugas, para pelaku menyembunyikan barang haram tersebut di bagian dinding belakang tas menggunakan modus false compartment.

Kantor Bea Cukai Ngurah Rai bersama BNNP Bali menggagalkan penyelundupan 4,5 kg kokain melibatkan WNA Chile dan lokal boy melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai
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TAGS   WNA Chile WNA Chile Local Boy kokain narkotika Bandara I Gusti Ngurah Rai Kantor Bea Cukai Ngurah Rai BNNP Bali Bali

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