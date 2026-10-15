Geger Penemuan Mayat Mengambang di Dam Nyitdah Tabanan, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, TABANAN - Warga Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di Dam Nyitdah, Kamis (15/10) pukul 08.15 WITA.

Korban diketahui bernama I Made Sugiarta, 41, warga Banjar Pande, Desa Kediri, Tabanan.

Kapolsek Kediri Kompol I Putu Budiawan mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan seorang warga bernama I Made Kusuma Kristina, 34.

Pada saat kejadian, saksi hendak menggelar upacara adat mecolongan untuk anaknya di sekitar Dam Nyitdah.

"Saksi melihat ada jenazah yang mengambang di dam.

Temuan tersebut langsung dilaporkan ke Kepala Wilayah (Kawil) Banjar Sema dan diteruskan ke Polsek Kediri untuk penanganan lebih lanjut," ujar Kompol I Putu Budiawan, Kamis (15/10).

Mendapat laporan tersebut, jajaran Polsek Kediri langsung mendatangi lokasi kejadian, memintai keterangan saksi-saksi, serta mengamankan TKP.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Singasana Nyitdah untuk menjalani pemeriksaan luar oleh tim medis.