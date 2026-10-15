Ini Pelanggaran 10 WNA Nakal yang Dipindah Rudenim Denpasar ke Kupang, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar kembali mengambil langkah tegas menggeser para deteni keluar Bali karena masalah anggaran.

Rabu (14/10) kemarin, sebanyak 10 orang deteni warga negara asing (WNA) dipindahkan Rudenim Denpasar ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Rudenim Denpasar Teguh Mentalyadi menegaskan bahwa langkah redistribusi ini berjalan sesuai prosedur, mengutamakan keamanan, dan tetap mematuhi pemenuhan hak-hak dasar para deteni.

"Pemindahan deteni antar-Rudenim merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan yang dilakukan sesuai kebutuhan operasional.

Kami memastikan seluruh proses terkoordinasi dengan ketat," ujar Teguh Mentalyadi, Kamis (15/10).

Para deteni yang dipindahkan terdiri atas tujuh orang pelanggar batas izin tinggal alias overstay dan tiga orang terkait gangguan keamanan dan ketertiban.

Ketujuh deteni overstay, yakni ZF dan WR (Afghanistan); AAL, AMYL, dan YYL (Filipina); PM (Uganda) serta serta ME (Turki).

Tiga deteni terkait gangguan kamtib, yakni PP, seorang pria warga negara Belarusia; KJ, seorang perempuan warga negara Uganda serta SMY, seorang pria warga negara Turki.