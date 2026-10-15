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JPNN.com Bali Kriminal Anggaran Rudenim Denpasar Cekak, Geser 10 Deteni WNA Nakal ke Kupang

Anggaran Rudenim Denpasar Cekak, Geser 10 Deteni WNA Nakal ke Kupang

Kamis, 15 Oktober 2026 – 16:38 WIB
Anggaran Rudenim Denpasar Cekak, Geser 10 Deteni WNA Nakal ke Kupang - JPNN.com Bali
Sebanyak 10 orang deteni warga negara asing (WNA) dipindahkan Rudenim Denpasar ke Rudenim Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu kemarin (14/10). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mengambil langkah tegas sekaligus realistis terkait pengelolaan fasilitas.

Sebanyak 10 orang deteni warga negara asing (WNA) dipindahkan ke Rudenim Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu kemarin (14/10).

Pemindahan antar-satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi ini tak hanya soal penataan kapasitas, tetapi juga memangkas beban biaya operasional makan deteni di Bali yang sudah menipis.

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Berdasar catatan, per 14 Oktober 2026, Rudenim Denpasar menampung 35 deteni dari total kapasitas 80 orang.

Angka ini sebetulnya melandai dibanding akhir September lalu yang sempat menyentuh 46 orang.

Namun, alokasi anggaran biaya makan yang tersedia saat ini di Rudenim Denpasar hanya diperuntukkan bagi 30 orang WNA.

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Guna menyiasati membengkaknya kebutuhan biaya makan sekaligus menjaga situasi fasilitas tetap aman dan terkendali, 10 deteni pun digeser.

Kini, jumlah penghuni Rudenim Denpasar menjadi 25 orang, berada di bawah ambang batas alokasi anggaran.

Sebanyak 10 orang deteni warga negara asing (WNA) di Bali dipindahkan ke Rudenim Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu kemarin (14/10).
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TAGS   rudenim denpasar anggaran Deteni WNA WNA Nakal kupang Bali rudenim kupang Ditjen Imigrasi NTT

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