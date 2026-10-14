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Imigrasi Ngurah Rai Usir 10 WNA Nakal, dari Model Iklan, DJ hingga Eks Napi

Rabu, 14 Oktober 2026 – 16:16 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Usir 10 WNA Nakal, dari Model Iklan, DJ hingga Eks Napi - JPNN.com Bali
Sepanjang periode 5 hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 10 WNA nakal resmi dideportasi ke negara asalnya oleh Imigrasi Ngurah Rai Bali. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai kembali mengambil tindakan tegas terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan di Bali.

Sepanjang periode 5 hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 10 WNA nakal resmi dideportasi ke negara asalnya.

Dari total 10 WNA yang dipulangkan paksa tersebut, dua di antaranya merupakan eks narapidana kasus pencurian, enam orang terbukti menyalahgunakan izin tinggal, dan dua orang lainnya melebihi batas waktu izin tinggal (overstay).

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Pelanggaran izin tinggal menjadi kasus yang paling mendominasi.

Uniknya, tiga di antaranya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor.

Mereka adalah ALY asal Amerika Serikat yang beraktivitas tidak sesuai lokasi serta nekat mempromosikan vila.

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Lalu NA asal Australia yang memberikan keterangan palsu terkait investasi, serta JA asal Australia yang tetap menjalankan bisnis meski izin usahanya telah dicabut oleh BKPM.

Tak hanya itu, penindakan juga menyasar ED asal Rusia yang kedapatan menjadi model iklan minuman.

Sepanjang periode 5 hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 10 WNA nakal resmi dideportasi ke negara asalnya oleh Imigrasi Ngurah Rai Bali
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TAGS   imigrasi ngurah rai WNA deportasi WNA Nakal overstay ITAS Investor Model Iklan Eks Narapidana disc jockey Bali

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