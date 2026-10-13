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JPNN.com Bali Kriminal Turis China Syok Perhiasan Rp 170 Juta Lenyap, Kode Koper Tetiba Berubah, OMG!

Turis China Syok Perhiasan Rp 170 Juta Lenyap, Kode Koper Tetiba Berubah, OMG!

Selasa, 13 Oktober 2026 – 06:46 WIB
Turis China Syok Perhiasan Rp 170 Juta Lenyap, Kode Koper Tetiba Berubah, OMG! - JPNN.com Bali
Ilustrasi polisi melakukan olah TKP pencurian perhiasan di Buleleng. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib apes menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal China berinisial XL.

Korban mengaku kehilangan perhiasan senilai USD 10 ribu sekitar Rp 170 juta saat berlibur ke Bali.

Kisah ini mendadak viral setelah korban mengunggah videonya di media sosial.

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XL baru menyadari barang berharganya raib saat tiba di salah satu hotel di kawasan Lovina, Gerokgak, Buleleng, Senin (5/10) malam.

Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media mengonfirmasi korban telah resmi melaporkan dugaan pencurian tersebut, Selasa (6/10) lalu.

"Sudah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi, baik pemandu wisata, sopir, maupun staf hotel," ujar Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media.

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Kejadian bermula pada Senin (5/10) pagi saat XL bersama tujuh rekannya dijemput dari hotel di Kuta menuju Pelabuhan Serangan, Denpasar Selatan, untuk menyeberang ke Nusa Penida.

Koper berisi perhiasan ia tinggalkan di bagasi mobil travel.

Nasib apes menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal China berinisial XL yang kehilangan perhiasan senilai Rp170 juta saat berlibur ke Pulau Bali
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TAGS   WNA China WNA China perhiasaan pencurian Lovina koper kode koper Denpasar polresta denpasar

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