Turis China Syok Perhiasan Rp 170 Juta Lenyap, Kode Koper Tetiba Berubah, OMG!

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib apes menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal China berinisial XL.

Korban mengaku kehilangan perhiasan senilai USD 10 ribu sekitar Rp 170 juta saat berlibur ke Bali.

Kisah ini mendadak viral setelah korban mengunggah videonya di media sosial.

XL baru menyadari barang berharganya raib saat tiba di salah satu hotel di kawasan Lovina, Gerokgak, Buleleng, Senin (5/10) malam.

Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media mengonfirmasi korban telah resmi melaporkan dugaan pencurian tersebut, Selasa (6/10) lalu.

"Sudah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi, baik pemandu wisata, sopir, maupun staf hotel," ujar Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media.

Kejadian bermula pada Senin (5/10) pagi saat XL bersama tujuh rekannya dijemput dari hotel di Kuta menuju Pelabuhan Serangan, Denpasar Selatan, untuk menyeberang ke Nusa Penida.

Koper berisi perhiasan ia tinggalkan di bagasi mobil travel.