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JPNN.com Bali Kriminal Motor NMAX Neo S Lenyap di Indekos Jimbaran, Polisi Buru Pelaku

Motor NMAX Neo S Lenyap di Indekos Jimbaran, Polisi Buru Pelaku

Senin, 12 Oktober 2026 – 20:59 WIB
Motor NMAX Neo S Lenyap di Indekos Jimbaran, Polisi Buru Pelaku - JPNN.com Bali
Ilustrasi polisi memasang garis polisi di lokasi pencurian sepeda motor di Jimbaran, Kuta Selatan. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali memakan korban di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali.

Sebuah sepeda motor Yamaha NMAX Neo S senilai puluhan juta rupiah raib di area parkir tempat indekos akibat tidak dikunci stang.

Korban diketahui bernama Ketut Arya, 20, seorang penghuni indekos di Jalan Celagi Basur, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan adanya laporan kasus pencurian sepeda motor tersebut.

"Kejadian berawal saat korban baru pulang bekerja pada Minggu (11/10/2026) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA.

Korban memarkir kendaraan di depan kamar indekosnya lalu masuk untuk beristirahat," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

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Nahas, saat terbangun sekitar pukul 11.00 WITA, korban terkejut melihat tempat parkirnya sudah kosong.

Sepeda motor Yamaha NMAX Neo S warna hitam DK 5524 UCC miliknya telah lenyap.

Sebuah sepeda motor Yamaha NMAX Neo S senilai puluhan juta rupiah raib di area parkir tempat indekos akibat tidak dikunci stang.
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TAGS   curanmor Motor NMAX indekos Jimbaran polresta denpasar polsek kuta selatan pelaku

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