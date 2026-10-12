Imigrasi Denpasar Deportasi Dua Dokter Asal China Buka Praktik Klandestin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengambil tindakan tegas terhadap dua warga negara asing (WNA) asal China yang nekat membuka praktik medis secara ilegal di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Denpasar, Bali.

Kedua WNA China itu masing-masing adalah QL, seorang perempuan berusia 40 tahun dan laki-laki 18 tahun berinisial LW.

Keduanya resmi dijatuhi sanksi deportasi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang mencurigai aktivitas tenaga medis asing di rumah sakit tersebut.

Menindaklanjuti laporan warga, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Denpasar langsung bergerak melakukan pengawasan lapangan.

"Kami mengendus keberadaan dua WNA asal China ini berdasarkan laporan dari masyarakat," ujar Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R. Haryo Sakti dilansir dari Antara.

Saat petugas Inteldakim melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke rumah sakit swasta yang dimaksud, kedua dokter asing itu memang tidak sedang memegang pasien.

Meski demikian, petugas tetap menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Paspor (STP) dan memanggil keduanya ke Kantor Imigrasi Denpasar pada akhir September 2026 untuk pemeriksaan mendalam.