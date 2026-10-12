Tragis, Pemuda di Klungkung Ditemukan Tewas Ulah Pati, Bingung Urus Pernikahan

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Duka mendalam menyelimuti Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung.

Seorang pemuda bernama I Made A, 28, ditemukan tewas mengenaskan akibat ulah pati dengan cara gantung diri di rumahnya, Minggu (11/10) dini hari.

Tragedi memilukan ini terjadi tepat di hari pernikahan korban.

Diduga kuat, korban nekat mengakhiri hidupnya karena merasa tertekan dan bingung memikirkan persiapan acara pernikahannya.

Kasi Humas Polres Klungkung Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa kepada awak media mengatakan peristiwa bermula sekitar pukul 23.00 WITA saat korban tidur bersama calon istrinya, I Komang NJ, 25.

Namun, sekitar pukul 01.00 WITA, korban mendadak terbangun dan mengeluh bingung kepada ibunya terkait persiapan pernikahan.

"Korban sempat membangunkan ibunya dan meminta dibuatkan pisang goreng untuk keluarga serta tetangga yang membantu persiapan acara.

Setelah ibunya pergi ke dapur, korban masuk ke dalam kamar ibunya," ujar Iptu Dewa Nyoman Alit Purnawibawa.