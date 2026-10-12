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JPNN.com Bali Kriminal Tragis, Pemuda di Klungkung Ditemukan Tewas Ulah Pati, Bingung Urus Pernikahan

Tragis, Pemuda di Klungkung Ditemukan Tewas Ulah Pati, Bingung Urus Pernikahan

Senin, 12 Oktober 2026 – 17:17 WIB
Tragis, Pemuda di Klungkung Ditemukan Tewas Ulah Pati, Bingung Urus Pernikahan - JPNN.com Bali
Tim Inafis Polres Klungkung melakukan olah TKP di lokasi korban I Made A, 28, tewas gantung diri, Minggu (11/10) dini hari. Foto: Humas Polres Klungkung

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Duka mendalam menyelimuti Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung.

Seorang pemuda bernama I Made A, 28, ditemukan tewas mengenaskan akibat ulah pati dengan cara gantung diri di rumahnya, Minggu (11/10) dini hari.

Tragedi memilukan ini terjadi tepat di hari pernikahan korban.

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Diduga kuat, korban nekat mengakhiri hidupnya karena merasa tertekan dan bingung memikirkan persiapan acara pernikahannya.

Kasi Humas Polres Klungkung Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa kepada awak media mengatakan peristiwa bermula sekitar pukul 23.00 WITA saat korban tidur bersama calon istrinya, I Komang NJ, 25.

Namun, sekitar pukul 01.00 WITA, korban mendadak terbangun dan mengeluh bingung kepada ibunya terkait persiapan pernikahan.

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"Korban sempat membangunkan ibunya dan meminta dibuatkan pisang goreng untuk keluarga serta tetangga yang membantu persiapan acara.

Setelah ibunya pergi ke dapur, korban masuk ke dalam kamar ibunya," ujar Iptu Dewa Nyoman Alit Purnawibawa.

Seorang pemuda bernama I Made A, 28, ditemukan tewas mengenaskan akibat ulah pati dengan cara gantung diri di rumahnya, Minggu (11/10) dini hari.
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TAGS   pemuda Klungkung ulah pati gantung diri tewas polres klungkung pernikahan bunuh diri polsek banjarangkan

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