Fakta Baru Kasus Kokain Cair 3,6 Kg di Bali: Cewek Brasil Dibayar Rp 780 Juta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fakta baru terungkap dari kasus penyelundupan 3,6 kg kokain cair di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Cewek asal Brasil berinisial TCDS, 36, rupanya nekat menjadi kurir karena tergiur imbalan fantastis mencapai USD 50 ribu sekitar Rp 780 juta.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi mengungkapkan bahwa tersangka bertindak atas perintah seseorang berinisial G.

“Tersangka mengaku disuruh oleh seseorang bernama G dengan dijanjikan upah sebesar USD 50.000 jika berhasil membawa kokain dari Brasil untuk diserahkan kepada orang suruhan G di Bali,” ujar AKBP Rina Isriana Dewi dilansir dari Antara.

Tak hanya diiming-imingi upah besar, seluruh biaya akomodasi dan transportasi TCDS dari Brasil ke Bali hingga penerbangan pulang telah ditanggung penuh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, TCDS dibelikan tiket pesawat berangkat dari Brasil pada 5 Oktober 2026 dan dijadwalkan kembali ke negaranya pada 3 November 2026.

Untuk menyamarkan aksinya, tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam tujuh botol yang disamarkan sebagai produk kecantikan, lalu ditaruh di dalam koper pakaian miliknya.

Namun, pelarian TCDS terhenti ketika tim gabungan Ditresnarkoba Polda Bali dan Bea Cukai Ngurah Rai menciduknya saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Selasa (6/10) pukul 18.00 WITA.