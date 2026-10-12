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Polda Bali Tangkap Cewek Brasil Penyelundup 3,6 Kg Kokain Cair, Terbesar

Senin, 12 Oktober 2026 – 06:41 WIB
Polda Bali Tangkap Cewek Brasil Penyelundup 3,6 Kg Kokain Cair, Terbesar - JPNN.com Bali
Polda Bali menahan perempuan WNA asal Brazil berinisial TCDS, 36, diduga membawa narkotika jenis kokain cair seberat 3.65 kg di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali mengusut jaringan penyelundupan narkotika internasional seusai menggagalkan penyelundupan 3,6 kg kokain cair di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang perempuan warga negara Brasil berinisial TCDS, 36.

Penindakan dilakukan oleh tim gabungan Polda Bali dan Bea Cukai Ngurah Rai di Terminal Kedatangan Internasional pada Selasa (6/10) sekitar pukul 18.00 WITA.

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Untuk mengelabui pemeriksaan, pelaku menggunakan modus menyamarkan kokain cair (liquid cocaine) ke dalam tujuh botol produk perawatan tubuh dan sampo.

Namun, trik tersebut berhasil dibongkar petugas dan menyita barang bukti dengan berat bruto mencapai 3,6 kg.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi mengatakan pengungkapan kasus ini menjadi penyitaan kokain cair terbesar di Bali dalam beberapa waktu terakhir.

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Hasil ini merupakan bukti solidnya kerja sama Polda Bali dan Bea Cukai dalam membendung masuknya narkoba via jalur penerbangan internasional.

“Jaringannya masih terus didalami oleh Ditresnarkoba Polda Bali,” ujar AKBP Rina Isriana Dewi dilansir dari Antara.

Polda Bali mengusut jaringan penyelundupan narkotika internasional seusai menggagalkan penyelundupan 3,6 kg kokain cair oleh cewek Brasil berinisial TCDS, 36.
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TAGS   polda bali cewek Brasil Cewek Brasil WNA kokain Bali Kokain Cair Bea Cukai Ngurah Rai

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