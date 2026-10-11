Viral, Jambret Berjaket Ojol Incar Mak-mak di Denpasar, Korban Jatuh Tersungkur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebuah video aksi penjambretan di Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian, Denpasar Barat, mendadak viral di media sosial.

Dalam video yang beredar terlihat seorang mak-mak berinisial Ni Gusti Sayu PS, 56, menjadi korban percobaan perampasan kalung emas hingga jatuh tersungkur.

Informasi yang beredar, kasus penjambretan tersebut terjadi pada Jumat (9/10) sekitar pukul 06.00 WITA.

"Insiden terjadi di Jalan Gunung Andakasa, Gang Mawar, Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat.

Korban menjadi sasaran pelaku saat sedang berjalan kaki," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Peristiwa bermula ketika korban sedang berjalan kaki menuju rumah menantunya di Gang Waru. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket ojek online (ojol) datang dari arah barat.

Pelaku langsung berusaha menarik kalung emas yang melingkar di leher korban.

Namun, korban sigap mempertahankan perhiasannya sembari berteriak histeris meminta pertolongan warga.