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JPNN.com Bali Kriminal Viral, Jambret Berjaket Ojol Incar Mak-mak di Denpasar, Korban Jatuh Tersungkur

Viral, Jambret Berjaket Ojol Incar Mak-mak di Denpasar, Korban Jatuh Tersungkur

Minggu, 11 Oktober 2026 – 14:09 WIB
Viral, Jambret Berjaket Ojol Incar Mak-mak di Denpasar, Korban Jatuh Tersungkur - JPNN.com Bali
Lokasi kejadian seorang mak-mak berinisial Ni Gusti Sayu PS, 56, menjadi korban penjambretan di Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian, Denpasar Barat, Jumat (9/10) sekitar pukul 06.00 WITA.. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebuah video aksi penjambretan di Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian, Denpasar Barat, mendadak viral di media sosial.

Dalam video yang beredar terlihat seorang mak-mak berinisial Ni Gusti Sayu PS, 56, menjadi korban percobaan perampasan kalung emas hingga jatuh tersungkur.

Informasi yang beredar, kasus penjambretan tersebut terjadi pada Jumat (9/10) sekitar pukul 06.00 WITA.

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"Insiden terjadi di Jalan Gunung Andakasa, Gang Mawar, Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat.

Korban menjadi sasaran pelaku saat sedang berjalan kaki," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Peristiwa bermula ketika korban sedang berjalan kaki menuju rumah menantunya di Gang Waru. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket ojek online (ojol) datang dari arah barat.

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Pelaku langsung berusaha menarik kalung emas yang melingkar di leher korban.

Namun, korban sigap mempertahankan perhiasannya sembari berteriak histeris meminta pertolongan warga.

Sebuah video aksi penjambretan di Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian, Denpasar Barat, mendadak viral di media sosial, korbannya mak-mak
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TAGS   viral video video viral penjambretan jambret Denpasar mak-mak ojol polsek denpasar barat polresta denpasar

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