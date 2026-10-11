Terekam CCTV, Dua Pengeroyok Pelajar di Denpasar Timur Diciduk Polisi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur berhasil meringkus dua pemuda pelaku pengeroyokan terhadap seorang pelajar berinisial IKASS, 17.

Kedua pelaku teridentifikasi berinisial DDA, 23, dan AJD, 21.

Keduanya ditangkap tak lama setelah beraksi di Jalan Akasia XVI A, Denpasar Timur.

"Kedua pelaku sudah kami amankan di Polsek Denpasar Timur beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (10/10) kemarin.

Aksi penganiayaan ini bermula pada Rabu (7/10) malam sekitar pukul 22.00 WITA.

Saat itu, kedua pelaku melintas di lokasi kejadian sembari mengeber suara knalpot sepeda motor mereka.

Korban yang berada di lokasi lantas meneriaki kedua pelaku.

Tak terima diteriaki, DDA dan AJD emosi lalu balik menyerang korban secara bersama-sama.