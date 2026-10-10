Pria di Jembrana Digelandang Polisi, Bawa Gerobok Daging Ikan Pari Cincang

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Satpolair Polres Jembrana membongkar dugaan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi jenis Pari Mobula di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Negara, Jumat (9/10) kemarin.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita 11 ekor Pari Mobula yang sudah dalam kondisi mati dan terpotong-potong.

Kasat Polairud Polres Jembrana Iptu I Gede Ketut Suasnawa mengatakan penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya pengangkutan satwa laut yang dilindungi undang-undang.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum) langsung dikerahkan untuk melakukan penyelidikan," ujar Iptu Ketut Suasnawa dalam pernyataan resminya kepada awak media.

Dalam pengungkapan kasus ini, tim yang dipimpin Kanit Gakkum Aipda I Komang Juniantara mencegat seorang pria berinisial M yang tengah melintas di Jalan Banjar Munduk.

Pria tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario sembari menarik gerobak berisi muatan ikan.

Saat diperiksa, petugas menemukan potongan daging dari 11 ekor ikan yang diduga kuat merupakan Pari Mobula.

Pria tersebut beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Jembrana untuk menjalani pemeriksaan intensif.