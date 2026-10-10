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JPNN.com Bali Kriminal Duo WNA Iran Pelaku Hipnotis di Pasar Bajera Dideportasi, Aksinya Terekam CCTV

Duo WNA Iran Pelaku Hipnotis di Pasar Bajera Dideportasi, Aksinya Terekam CCTV

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 06:01 WIB
Duo WNA Iran Pelaku Hipnotis di Pasar Bajera Dideportasi, Aksinya Terekam CCTV - JPNN.com Bali
Rudenim Denpasar mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Iran berinisial BM, 47, dan pamannya, MH, 71, Jumat kemarin (9/10). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Iran berinisial BM, 47, dan pamannya, MH, 71, Jumat kemarin (9/10).

Keduanya dideportasi lantaran terlibat aksi dugaan pencurian bermodus hipnotis yang sempat terekam CCTV dan viral di media sosial.

Aksi yang memicu keresahan warga itu terjadi di Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, pada pertengahan September 2026.

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Kepala Rudenim Denpasar Teguh Mentalyadi menegaskan pendeportasian ini merupakan langkah tegas atas pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban umum yang dilakukan oleh kedua WNA tersebut.

“Aksi mereka sempat viral melalui video CCTV di media sosial dan menimbulkan keresahan,” ujar Teguh Mentalyadi, Sabtu (10/10).

Menurut Teguh Mentalyadi, setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib menaati ketentuan keimigrasian serta menghormati hukum dan ketertiban masyarakat.

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“Setelah seluruh proses dan dokumen kepulangan terpenuhi, kami mendeportasi keduanya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Teguh Mentalyadi.

Rekam jejak kasus ini bermula saat BM dan MH tiba di Bali menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 12 September 2026 dan menginap di kawasan Kuta, Badung.

Rudenim Denpasar mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Iran berinisial BM, 47, dan pamannya, MH, 71, Jumat kemarin (9/10).
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TAGS   WNA Iran WNA Iran Pasar Bajera hipnotis deportasi CCTV Bandara I Gusti Ngurah Rai rudenim denpasar

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