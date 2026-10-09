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Polda Bali Tangkap Lima Anggota Geng Motor Buaji Squad, Dua Masih Bocah

Jumat, 09 Oktober 2026 – 19:34 WIB
Polda Bali Tangkap Lima Anggota Geng Motor Buaji Squad, Dua Masih Bocah - JPNN.com Bali
Ilustrasi aksi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan geng motor terhadap korban di Jalan Tukad Yeh Aya, Panjer, Denpasar. Ilustrasi Rara/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Bali bergerak cepat membekuk lima anggota geng motor yang terlibat pengeroyokan di Jalan Tukad Yeh Aya, Panjer, Denpasar.

Kelima pelaku itu, yakni AAIR alias Gung Wah, 18; KZF, 19; PWDA, 20, MJ, 17 dan KG CY, 16.

Mereka diamankan Kamis (8/10) kemarin setelah terlibat pengeroyokan terhadap korban berinisial ARH, 22.

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Insiden pengeroyokan ini sempat viral setelah video aksi pelaku diunggah di media sosial.

“Dari hasil pemeriksaan, kelima pelaku punya peran masing-masing saat menganiaya korban,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Jumat (9/10).

Kombes Ariasandy menjelaskan aksi brutal tersebut bermula pada Sabtu (26/9/2026) dini hari. Korban berinisial ARH yang sedang mengantar temannya mendadak diserbu sekitar 20 orang tak dikenal.

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Motor korban ditabrak hingga terjatuh, sebelum akhirnya dikeroyok secara brutal menggunakan balok kayu, besi, batu, hingga helm.

"Korban sempat dihajar dua kali oleh rombongan pelaku hingga mengalami luka-luka di bagian muka dan tangan," kata Kombes Ariasandy.

Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Bali bergerak cepat membekuk lima anggota geng motor yang terlibat pengeroyokan di Jalan Tukad Yeh Aya, Panjer, Denpasar.
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TAGS   polda bali Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Bali geng motor Bali BUaji Squad bocah Denpasar pengeroyokan penganiayaan

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