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JPNN.com Bali Kriminal Viral Aksi Sejoli Gasak Ponsel Kasir Gorengan di Denpasar, Berakhir di Indekos

Viral Aksi Sejoli Gasak Ponsel Kasir Gorengan di Denpasar, Berakhir di Indekos

Jumat, 09 Oktober 2026 – 09:58 WIB
Viral Aksi Sejoli Gasak Ponsel Kasir Gorengan di Denpasar, Berakhir di Indekos - JPNN.com Bali
Ilustrasi borgol. Tim Opsnal Polsek Denpasar Selatan menangkap pelaku pencurian ponsel di Denpasar. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan bergerak cepat menangkap dua pelaku pencurian telepon seluler (ponsel) yang aksinya sempat viral di media sosial.

Dua pelaku yang diamankan merupakan pasangan lawan jenis, yakni GE, 37, asal Bojonegoro, Jawa Timur dan GRF, 40, asal Bandung, Jawa Barat.

Keduanya ditangkap di kamar indekos mereka di Jalan Tukad Petanu, Gang Bangau, Panjer, Denpasar Selatan, pada Kamis (8/10) kemarin.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan penangkapan kedua pelaku pencurian ponsel milik seorang kasir warung gorengan King Crispy di Jalan Tukad Barito, Panjer.

"Kedua pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kamar indekosnya pada hari yang sama setelah korban melapor.

Motifnya karena alasan kebutuhan ekonomi," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (9/10).

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Peristiwa penggasakan ponsel itu terjadi pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 10.22 WITA. Korbannya adalah Afidatun Nailiyah, 29, kasir warung gorengan tersebut.

Modus kedua pelaku terbilang rapi dengan berpura-pura menjadi pembeli.

Polsek Denpasar Selatan bergerak cepat menangkap dua pelaku pencurian telepon seluler (ponsel) yang aksinya sempat viral di media sosial
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TAGS   viral video video viral pencurian ponsel Kasir Denpasar indekos polsek denpasar selatan polresta denpasar

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