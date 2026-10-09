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Rudenim Denpasar Deportasi 8 WNA Nakal, Terlibat Prostitusi hingga Overstay

Jumat, 09 Oktober 2026 – 06:56 WIB
Rudenim Denpasar Deportasi 8 WNA Nakal, Terlibat Prostitusi hingga Overstay - JPNN.com Bali
Rudenim Denpasar mendeportasi delapan WNA dari lima negara dari Rusia, India, Nigeria, Amerika Serikat, dan Bulgaria pada periode 30 September hingga 7 Oktober 2026. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi delapan warga negara asing (WNA) dari lima negara pada periode 30 September hingga 7 Oktober 2026.

Kedelapan WNA itu diketahui berasal dari Rusia, India, Nigeria, Amerika Serikat, dan Bulgaria.

Mereka dideportasi atas beragam pelanggaran, mulai dari tak bayar makan di restoran, penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan prostitusi, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah hingga overstay.

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Dua di antaranya merupakan perempuan WNA Rusia berinisial PB, 36, dan anak perempuannya, ZB, 7.

PB sebelumnya sempat viral di media sosial pada akhir Agustus 2026 setelah dilaporkan sejumlah pelaku usaha di kawasan Kuta Selatan.

Bule Rusia itu diduga mengambil barang dan menikmati makanan dengan menjanjikan pembayaran melalui transfer, tetapi tak kunjung dibayar.

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Petugas Imigrasi Ngurah Rai pun melakukan penelusuran dan mengamankan PB bersama anaknya pada 26 Agustus 2026 di salah satu restoran di kawasan Pecatu, Kuta Selatan.

Berdasar pemeriksaan, keduanya merupakan pemegang Visa on Arrival (VoA) yang telah overstay selama 318 hari.

Rudenim Denpasar mendeportasi delapan WNA dari lima negara dari Rusia, India, Nigeria, Amerika Serikat, dan Bulgaria
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TAGS   WNA rudenim denpasar imigrasi ngurah rai prostitusi overstay WNA Nakal deportasi penangkalan Bandara I Gusti Ngurah Rai

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