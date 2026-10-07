Pemuda Ini Kedapatan Bawa Sajam, Sembunyi di Halaman Bank Seusai Dikeroyok

bali.jpnn.com, DENPASAR - Personel Satuan Samapta Polresta Denpasar mengamankan seorang pemuda berinisial MJT, seusai kedapatan membawa senjata tajam (sajam) di kawasan Lapangan Barat Bajra Sandhi Renon, Denpasar, Minggu (4/10) malam.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan penangkapan pemuda asal Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemuda 18 tahun itu diamankan saat aparat kepolisian menggelar patroli rutin sekitar pukul 20.30 WITA.

Kejadian bermula saat petugas patroli melihat kerumunan warga di Jalan Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar.

Berdasarkan keterangan satpam di lokasi, pelaku terlihat berlari ketakutan menuju halaman Bank BPD Bali.

"Anggota langsung mengecek ke halaman bank dan berkoordinasi dengan satpam setempat untuk mengamankan pelaku.

Saat tas selempang warna hitam milik pelaku diperiksa, ditemukan sebilah sajam di dalamnya," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (7/10).

Kepada polisi, MJT mengaku awalnya datang ke Lapangan Renon untuk bermain bola dan berkumpul bersama temannya.