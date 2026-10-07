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Kisah WNA Belanda Sebelum Dideportasi: Dua Kali Tertinggal Pesawat, Overstay 398 Hari

Rabu, 07 Oktober 2026 – 20:10 WIB
Kisah WNA Belanda Sebelum Dideportasi: Dua Kali Tertinggal Pesawat, Overstay 398 Hari - JPNN.com Bali
Petugas Imigrasi Tabanan mengawal WNA Belanda berinisial SK yang dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Rabu (2/10) lalu. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) Belanda berinisial SK.

WNA tersebut terbukti tinggal melebihi batas izin tinggal alias overstay di Bali selama 398 hari.

Pendeportasian WNA Belanda itu dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (2/10) lalu.

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Pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Tabanan lewat Operasi Mandiri di kawasan Banjar Bedha, Desa Bongan, Tabanan.

Dari hasil pemeriksaan, izin tinggal SK rupanya telah kedaluwarsa sejak 29 April 2025.

Pria asal Negeri Kincir Angin tersebut mengalihkan kelalaiannya mengurus dokumen lantaran sempat dua kali tertinggal pesawat akibat ketiduran, hingga mengalami kendala kesehatan.

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Atas pelanggarannya, SK dijerat Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sesuai Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 202).

Namanya kini resmi masuk daftar tangkal masuk ke wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) Belanda berinisial SK.
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TAGS   WNA Belanda WNA Belanda deportasi overstay Imigrasi Tabanan Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani pesawat

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