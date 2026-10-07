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Porter Bandara Ngurah Rai Diciduk Polisi, Embat Uang Penumpang Belasan Juta Rupiah

Rabu, 07 Oktober 2026 – 10:34 WIB
Porter Bandara Ngurah Rai Diciduk Polisi, Embat Uang Penumpang Belasan Juta Rupiah - JPNN.com Bali
Ilustrasi borgol. Tim Opsnal Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menangkap porter berinisial NE, 31, asal Tabanan, yang mencuri uang milik penumpang. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi nakal seorang porter di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, berinisial NE, 31, berujung ke ranah hukum.

Pria asal Tabanan ini diciduk Satreskrim Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai seusai nekat mengembit uang belasan juta rupiah milik calon penumpang.

Aksi pencurian tersebut menimpa BTW, 25, penumpang asal Nganjuk, Jawa Timur, pada Jumat (2/10) sekitar pukul 19.30 WITA.

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Korban kehilangan uang tunai sebesar Rp 18 juta yang disimpan di dalam tas ranselnya saat melewati area penanganan bagasi terminal keberangkatan domestik.

Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKP I Nengah Mantra mengungkapkan, ulah nekat pelaku terbongkar berkat rekaman kamera pengawas alias CCTV.

“Dari pengecekan CCTV, terlihat aktivitas mencurigakan seorang porter di sekitar conveyor.

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Pelaku diduga membuka dan meraba tas milik penumpang yang tidak terkunci, mengambil isinya, lalu mengembalikan tas ke conveyor,” kata AKP I Nengah Mantra.

Berbekal rekaman tersebut, petugas keamanan bandara mengamankan NE pada Selasa (6/10) sekitar pukul 11.00 WITA.

Porter di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, berinisial NE, 31, ditangkap polisi setelah nekat mencuri uang milik penumpang di area terminal domestik bandara
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TAGS   porter Polres Kawasan Bandara Gusti Ngurah Rai pencurian uang penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai CCTV indekos

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