Terungkap Penyebab Vila Mewah di Bali Terbakar, Ulah WNA Nepal Bikin Melongo

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Aksi ceroboh seorang warga negara asing (WNA) asal Nepal Gaorap Rana alias GR, 45, berujung fatal.

Niat hati ingin mengusir laba-laba, ulahnya justru memicu kebakaran hebat yang melalap sebuah vila mewah di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Senin (5/10) siang kemarin.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 12.30 WITA di vila yang berlokasi di Jalan Aseman Bagus, Banjar Aseman Kangin, Desa Tibubeneng.

Pjs Kasi Humas Polres Badung Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari mengungkapkan, amukan si jago merah berawal dari aksi nekat Gaorap Rana yang membakar kertas di dalam kamar mandi bungalow bagian selatan vila.

"Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, kejadian bermula saat dia membakar kertas untuk mengusir serangga laba-laba yang sarangnya banyak terdapat di dalam kamar mandi," ujar Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari dilansir dari Antara.

Seusai membakar kertas, pria Nepal itu dengan santainya melenggang keluar menuju ruang kerja.

Petaka datang saat angin kencang bertiup melintas.

Kertas yang masih membara terbang diterbangkan angin dan langsung menyambar atap kamar mandi yang terbuat dari bahan mudah terbakar berupa daun alang-alang.