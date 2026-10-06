Pencari Rumput yang Hilang di Hutan Sumberkima Buleleng Ditemukan Tewas, RIP!

bali.jpnn.com, BULELENG - Seorang pencari pakan ternak Wayan Suriata, 57, yang sempat dilaporkan hilang di Hutan Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin (5/10) kemarin akhirnya ditemukan.

Warga Banjar Dinas Sumberkesambi tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Selasa (6/10) sore.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Dony Indrawan mengonfirmasi penemuan jenazah korban.

"Pada pukul 15.10 Wita, saat kami dalam perjalanan menuju lokasi, kami menerima informasi dari warga bahwa target yang dicari sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kadek Dony, Selasa (6/10).

Peristiwa ini bermula saat korban pamit mencari rumput pakan ternak pada Senin (5/10) pagi sekitar pukul 09.00 Wita.

Berdasarkan keterangan Perbekel Sumberkima I Nengah Wirta, korban sempat berangkat bersama rekannya dari rumah.

Namun, setelah berjalan beberapa kilometer memasuki kawasan hutan, keduanya memutuskan berpisah jalur.

Rekan korban pergi berburu, sedangkan Wayan Suriata melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mencari rumput.