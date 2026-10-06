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JPNN.com Bali Kriminal Pencari Rumput yang Hilang di Hutan Sumberkima Buleleng Ditemukan Tewas, RIP!

Pencari Rumput yang Hilang di Hutan Sumberkima Buleleng Ditemukan Tewas, RIP!

Selasa, 06 Oktober 2026 – 21:25 WIB
Pencari Rumput yang Hilang di Hutan Sumberkima Buleleng Ditemukan Tewas, RIP! - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi jenazah pencari rumput Wayan Suriata, 57, yang sempat dilaporkan hilang di Hutan Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, kemarin (5/10) ditemukan tewas Selasa (6/10). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Seorang pencari pakan ternak Wayan Suriata, 57, yang sempat dilaporkan hilang di Hutan Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin (5/10) kemarin akhirnya ditemukan.

Warga Banjar Dinas Sumberkesambi tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Selasa (6/10) sore.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Dony Indrawan mengonfirmasi penemuan jenazah korban.

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"Pada pukul 15.10 Wita, saat kami dalam perjalanan menuju lokasi, kami menerima informasi dari warga bahwa target yang dicari sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kadek Dony, Selasa (6/10).

Peristiwa ini bermula saat korban pamit mencari rumput pakan ternak pada Senin (5/10) pagi sekitar pukul 09.00 Wita.

Berdasarkan keterangan Perbekel Sumberkima I Nengah Wirta, korban sempat berangkat bersama rekannya dari rumah.

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Namun, setelah berjalan beberapa kilometer memasuki kawasan hutan, keduanya memutuskan berpisah jalur.

Rekan korban pergi berburu, sedangkan Wayan Suriata melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mencari rumput.

Pencari pakan ternak Wayan Suriata, 57, yang hilang di Hutan Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin (5/10) kemarin ditemukan tewas, Selasa ini
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TAGS   pencari rumput Hutan Sumberkima Buleleng tewas Pos SAR Buleleng pakan ternak tim SAR Tim SAR Gabungan

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