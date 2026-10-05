Aksi Pencuri di Apotek Mahaguna Denpasar Terekam CCTV & Viral, tak Berkutik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan bergerak cepat menangkap pelaku pencurian telepon seluler (ponsel) yang sempat viral di media sosial.

Pelaku berinisial RSD, 19, diringkus kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya di Apotek Mahaguna, Jalan Palapa Nomor 11, Denpasar Selatan.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan, peristiwa pencurian ini terjadi pada Rabu (30/9) sekitar pukul 10.00 WITA dengan korban seorang karyawan apotek bernama Diana Leko, 22.

"Modus pelaku terbilang rapi dengan berpura-pura menjadi pembeli obat untuk mengelabui petugas apotek," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (5/10).

Kejadian bermula saat pelaku datang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan masuk ke apotek berpura-pura ingin membeli obat pereda nyeri cair.

Saat korban dan rekannya sibuk memeriksa dosis obat, pelaku berkeliling melihat situasi lalu mengubah pesanannya menjadi kasa steril.

Seusai membayar kasa steril dan menolak uang kembalian, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang melayani pembeli lain.

Pelaku langsung mengambil satu unit ponsel Samsung S22 warna hitam bernilai Rp 4 juta yang tergeletak di atas meja medical check up dekat kasir.