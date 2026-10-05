Tempat Pemotongan Ayam di Denpasar Ludes Terbakar, Korban Rugi Ratusan Juta

bali.jpnn.com, DENPASAR -

Musibah kebakaran kembali terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Sebuah tempat pemotongan ayam di Jalan Cempaka Putih Gang Kelapa, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Senin (5/10) pagi, ludes terbakar.

Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi kerugian materiil yang dialami korban Rochmawati, 31, ditaksir mencapai Rp 300 juta.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan peristiwa kebakaran ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 08.40 WITA.

"Sumber api diduga kuat berasal dari korsleting arus listrik di area pos atau gubuk tempat istirahat.

Di lokasi tersebut terdapat roll kabel yang terhubung ke pengisi daya ponsel, lampu, dan salon," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (5/10).

Berdasarkan keterangan saksi Lutfi, 47, dirinya awalnya mendengar teriakan warga yang melihat kobaran api membumbung dari area pos istirahat.

Warga setempat sempat bergotong royong menjinakkan api menggunakan ember dan selang air.