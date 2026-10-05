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Imigrasi Ngurah Rai Tendang 9 WNA dari Bali, Investor Bodong hingga Overstay

Senin, 05 Oktober 2026 – 17:06 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Tendang 9 WNA dari Bali, Investor Bodong hingga Overstay - JPNN.com Bali
Ilustrasi jajaran Imigrasi Bali saat melakukan patroli rutin beberapa waktu lalu. Informasi terbaru, Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA) sepanjang periode 29 September hingga 4 Oktober 2026. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kembali mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA) sepanjang periode 29 September hingga 4 Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, dua di antaranya ditindak akibat melanggar ketentuan izin tinggal dengan modus sebagai investor bodong.

Seluruh WNA itu ditendang ke negara asalnya melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan maskapai berbeda.

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Perinciannya, dua WNA Amerika Serikat, dua dari Prancis dan masing-masing satu dari Jerman, Australia, Malaysia, Latvia dan Tailan.

Dua investor bodong itu adalah AS asal Jerman dan TL dari Prancis.

Keduanya memegang ITAS Investor, tetapi AS tidak menjalankan usaha dan tidak menyetor modal, sedangkan TL justru beraktivitas sebagai host di sebuah vila pribadi.

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Satu WNA lain yang juga terkait kegiatan usaha, AC asal Latvia diketahui memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK), tetapi mendirikan PT PMA dan mengelola aset tanpa izin tinggal yang sesuai.

Sembilan WNA yang dideportasi ini adalah hasil dari pengawasan dan patroli berkala yang dilakukan jajaran Imigrasi Ngurah Rai di wilayah Badung.

Imigrasi Ngurah Rai kembali mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA) sepanjang periode 29 September hingga 4 Oktober 2026.
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TAGS   imigrasi ngurah rai deportasi WNA investor Investor Bodong ITAS Investor overstay badung Bali Kakanim Ngurah Rai Muhammad Novyandri

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