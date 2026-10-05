Viral Bule Australia Berkelahi di Bar Seminyak Bali, Polisi Turun Tangan

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Video aksi perkelahian yang melibatkan warga negara asing (WNA) di kawasan wisata Seminyak, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, mendadak viral di platform Instagram sejak Minggu (4/10) kemarin.

Menanggapi gejolak di media sosial tersebut, jajaran Polsek Kuta Utara bergerak cepat melakukan pengecekan lapangan dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) di lokasi kejadian.

Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Sukadana menegaskan langkah kepolisian langsung diambil begitu rekaman tersebut menghebohkan warganet.

Dalam video yang beredar, tampak seorang bule pria tanpa mengenakan baju bertindak agresif dengan menyerang warga serta sekuriti tepat di pintu masuk sebuah bar.

"Dari hasil penelusuran tim di lapangan, peristiwa tersebut terjadi di Motel Mexicola, Seminyak, pada Kamis (1/10) malam sekitar pukul 23.12 WITA," kata Kompol I Ketut Sukadana dalam pernyataan resminya.

Berdasarkan keterangan Manajer Motel Mexicola I Gusti Putu Wira Suparta, 35, kepada kepolisian, perselisihan tersebut awalnya dipicu keributan antar-WNA asal Australia di dalam area bar.

Demi menjaga kenyamanan dan ketertiban pengunjung lain, petugas keamanan berupaya melerai dan menggiring pihak yang bertikai keluar area sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP).

Namun, salah satu WNA yang dikeluarkan tidak terima.