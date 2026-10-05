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JPNN.com Bali Kriminal Viral, Dua Turis di Bali Dikeroyok & Diperas Puluhan Juta, Begini Kronologisnya

Viral, Dua Turis di Bali Dikeroyok & Diperas Puluhan Juta, Begini Kronologisnya

Senin, 05 Oktober 2026 – 06:19 WIB
Viral, Dua Turis di Bali Dikeroyok & Diperas Puluhan Juta, Begini Kronologisnya - JPNN.com Bali
Salvador Teixeima Gomes, 23, asal Portugal dan WNA Polandia, Paulina MJ, 31, membuat laporan ke Polsek Kuta Selatan, seusai jadi korban penganiayaan dan pemerasan di Pecatu, Kuta Selatan, Sabtu (3/10). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Aksi penganiayaan dan percobaan pemerasan menyasar warga negara asing (WNA) kembali terjadi di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Kasus yang sempat viral di media sosial ini kini tengah ditangani aparat kepolisian.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, keributan dipicu masalah sepele, yakni suara klakson mobil.

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"Kejadiannya pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Buana Sari, Pecatu," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (5/10).

Peristiwa bermula saat korban Salvador Teixeima Gomes, 23, asal Portugal, mengemudikan mobil Honda HR-V bersama empat rekannya, satu di antaranya WNA Polandia, Paulina MJ, 31.

Saat melintas di Jalan Suarga Padang-Padang, Salvador membunyikan klakson untuk mendahului tiga pria di depannya.

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Tak terima diklakson, para pelaku bersama kelompoknya mengejar mobil korban hingga ke lokasi kejadian di Jalan Buana Sari.

Mobil korban dihadang, lalu dilempari batu hingga kaca kendaraan pecah.

Aksi penganiayaan dan percobaan pemerasan menyasar warga negara asing (WNA) kembali terjadi di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.
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TAGS   viral bule WNA Portugal Polandia pengeroyokan pemerasan polsek kuta selatan polresta denpasar pecatu

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