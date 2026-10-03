JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Cewek Asal Garut Tewas di Denpasar, Sempat Mual & Mata Menguning, RIP!

Cewek Asal Garut Tewas di Denpasar, Sempat Mual & Mata Menguning, RIP!

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 13:52 WIB
Cewek Asal Garut Tewas di Denpasar, Sempat Mual & Mata Menguning, RIP! - JPNN.com Bali
Polisi melakukan olah TKP di lokasi penemuan jenazah cewek asal Garut, CR, Jalan Sedap Malam Gang Rampai A, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat (2/10) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Sedap Malam Gang Rampai A, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat (2/10) kemarin geger.

Kehebohan warga dipicu penemuan seorang wanita muda yang meninggal dunia di kamar indekos pukul 14.10 WITA.

Korban berinisial CR, 26, asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditemukan tak bernyawa di atas tempat tidurnya.

Baca Juga:

Penyebab kematian korban CR diduga kuat karena sakit yang diidapnya sejak beberapa hari terakhir.

"Korban diduga meninggal dunia karena sakit," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (3/10).

Berdasarkan keterangan para saksi, kronologi kejadian bermula pada Kamis (1/10) malam sekitar pukul 21.00 WITA.

Baca Juga:

Saksi Eneng Hertanti, 41, mengatakan korban sempat menghubungi dirinya dan mengeluhkan kondisi kesehatannya yang mendadak memburuk.

"Korban mengeluh matanya sakit dan menguning, serta mengalami muntah-muntah," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Warga Jalan Sedap Malam Gang Rampai A, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat (2/10) kemarin geger setelah seorang cewek muda ditemukan tewas di kamar indekos
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   cewek Garut Cewek Garut Denpasar tewas Mual Mata Menguning polresta denpasar RSUP Prof Ngoerah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU