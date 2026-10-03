Cewek Asal Garut Tewas di Denpasar, Sempat Mual & Mata Menguning, RIP!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Sedap Malam Gang Rampai A, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat (2/10) kemarin geger.

Kehebohan warga dipicu penemuan seorang wanita muda yang meninggal dunia di kamar indekos pukul 14.10 WITA.

Korban berinisial CR, 26, asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditemukan tak bernyawa di atas tempat tidurnya.

Penyebab kematian korban CR diduga kuat karena sakit yang diidapnya sejak beberapa hari terakhir.

"Korban diduga meninggal dunia karena sakit," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (3/10).

Berdasarkan keterangan para saksi, kronologi kejadian bermula pada Kamis (1/10) malam sekitar pukul 21.00 WITA.

Saksi Eneng Hertanti, 41, mengatakan korban sempat menghubungi dirinya dan mengeluhkan kondisi kesehatannya yang mendadak memburuk.

"Korban mengeluh matanya sakit dan menguning, serta mengalami muntah-muntah," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.