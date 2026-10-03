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JPNN.com Bali Kriminal Warga Jombang yang Jatuh di Selat Bali Ditemukan Tewas, Lima Hari Hilang

Warga Jombang yang Jatuh di Selat Bali Ditemukan Tewas, Lima Hari Hilang

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 05:41 WIB
Warga Jombang yang Jatuh di Selat Bali Ditemukan Tewas, Lima Hari Hilang - JPNN.com Bali
Tim SAR menyisir perairan Gilimanuk, Jumat (2/10) kemarin. Warga Jombang, Rizki Firmansyah, yang jatuh dari KMP Cemerlang 55, Minggu (27/9) lalu, ditemukan tim SAR pada hari kelima pencarian, Jumat (2/10) kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Upaya pencarian maraton yang dilakukan tim SAR terhadap penumpang KMP Cemerlang 55 yang di jatuh di Selat Bali akhirnya membuahkan hasil pada hari kelima, Jumat (2/10) kemarin.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terapung di perairan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, berhari-hari.

Identitas korban terkonfirmasi bernama Rizki Firmansyah, warga asal Jombang, Jawa Timur.

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Korban Rizki Firmansyah sebelumnya dilaporkan jatuh ke laut saat menumpang KMP Cemerlang 55, Minggu (27/9) lalu.

Koordinator Pos SAR Jembrana Dewa Hendri Gunawan mengungkapkan jasad korban ditemukan sekitar pukul 15.10 WITA.

“Jenazah korban ditemukan di posisi 2,5 nautical mile (NM) sebelah barat dari titik awal kejadian di koordinat 8°07'58.74"S – 114°25'54.54"E,” ujar Dewa Hendri Gunawan.

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Penyisiran hari kelima telah dimulai sejak Jumat (2/10) pagi pukul 09.15 WITA.

Tim SAR gabungan mengerahkan berbagai alutsista laut dan darat.

Warga Jombang, Rizki Firmansyah, yang jatuh dari KMP Cemerlang 55, Minggu (27/9) lalu, ditemukan tim SAR pada hari kelima pencarian, Jumat (2/10) kemarin
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TAGS   Jombang Selat Bali gilimanuk KMP Cemerlang 55 tewas Pos SAR Jembrana tim SAR Tim SAR Gabungan polres jembrana

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