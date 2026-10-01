JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Klaten Nekat Jambret Bule Italia di Sanur, tak Berkutik saat Ditangkap

Pria Klaten Nekat Jambret Bule Italia di Sanur, tak Berkutik saat Ditangkap

Kamis, 01 Oktober 2026 – 21:32 WIB
Pria Klaten Nekat Jambret Bule Italia di Sanur, tak Berkutik saat Ditangkap - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan meringkus seorang pelaku jambret bule Italia berinsial ES, asal Klaten, Jawa Tengah. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan meringkus seorang pelaku jambret berinisial ES, asal Klaten, Jawa Tengah.

Pria 42 tahun ini diamankan setelah nekat merampas tas milik wisatawan asing asal Italia, Francesca DM, 35, di kawasan Sanur, Denpasar.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengonfirmasi penangkapan ES.

Baca Juga:

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan bahwa aksi kejahatan ini dipicu oleh kecanduan pelaku terhadap judi online.

"Pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksinya, dan hasil kejahatan tersebut digunakan untuk bermain judi online," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Peristiwa bermula pada Sabtu (5/9) sekitar pukul 08.30 WITA.

Baca Juga:

Saat itu, korban berjalan kaki menuju penginapannya seusai sarapan di sebuah kafe di Jalan Bumi Ayu, Sanur.

Setibanya di Jalan Pungutan, depan Warung Flowers Sanur, pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket putih tiba-tiba mendekati korban dari belakang.

Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan meringkus seorang pelaku jambret bule Italia berinsial ES, asal Klaten, Jawa Tengah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria Klaten Pria Klaten jambret WNA bule Italia bule Italia sanur polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU