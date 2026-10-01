Pria Klaten Nekat Jambret Bule Italia di Sanur, tak Berkutik saat Ditangkap

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan meringkus seorang pelaku jambret berinisial ES, asal Klaten, Jawa Tengah.

Pria 42 tahun ini diamankan setelah nekat merampas tas milik wisatawan asing asal Italia, Francesca DM, 35, di kawasan Sanur, Denpasar.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengonfirmasi penangkapan ES.

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan bahwa aksi kejahatan ini dipicu oleh kecanduan pelaku terhadap judi online.

"Pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksinya, dan hasil kejahatan tersebut digunakan untuk bermain judi online," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Peristiwa bermula pada Sabtu (5/9) sekitar pukul 08.30 WITA.

Saat itu, korban berjalan kaki menuju penginapannya seusai sarapan di sebuah kafe di Jalan Bumi Ayu, Sanur.

Setibanya di Jalan Pungutan, depan Warung Flowers Sanur, pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket putih tiba-tiba mendekati korban dari belakang.