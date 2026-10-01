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JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Denpasar Buru Dua WNA Instruktur Motor, Duo Bule Belarus Diciduk

Imigrasi Denpasar Buru Dua WNA Instruktur Motor, Duo Bule Belarus Diciduk

Kamis, 01 Oktober 2026 – 21:13 WIB
Imigrasi Denpasar Buru Dua WNA Instruktur Motor, Duo Bule Belarus Diciduk - JPNN.com Bali
Tangkapan layar Petugas Imigrasi Denpasar menyetop WNA yang diduga menjadi peserta pelatihan mengendarai sepeda motor di Desa Serangan, Denpasar, Bali. Foto: Instagram @ditjen_imigrasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Denpasar memburu dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi pelatih mengendarai kendaraan bermotor di Bali.

Perburuan terhadap kedua WNA yang belum diketahui identitasnya itu terjadi setelah tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Denpasar menciduk dua orang warga asing.

Keduanya diamankan saat jajaran Imigrasi Denpasar melakukan patroli di sekitar kawasan Desa Serangan, Jumat (25/9) lalu.

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Keduanya diduga menjadi pelanggan kursus mengendarai sepeda motor WNA itu.

Dari hasil pemeriksaan, dua peserta kursus pelatihan berkendara itu, yakni RO, seorang laki-laki berusia 20 tahun dan IA, seorang perempuan berusia 21 tahun.

Keduanya diketahui berkebangsaan Belarus.

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“Kedua WNA yang diamankan itu merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker,” ujar Kepala Imigrasi Denpasar R Haryo Sakti di Denpasar, Kamis (1/10).

Menurut R. Haryo Sakti, tim Inteldakim Imigrasi Denpasar sempat melakukan pengejaran terhadap dua pelatih itu.

Kantor Imigrasi Denpasar memburu dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi pelatih mengendarai kendaraan bermotor di Bali.
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TAGS   imigrasi denpasar WNA bule Belarus Bule Belarus Bali instruktur motor Kursus Berkendara Motor serangan Denpasar

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