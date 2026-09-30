Polda Bali Geledah Toko Divine & PT Emas Now, Usut Dugaan Penipuan Rp 8,8 M

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti di Toko Emas Divine dan PT Emas Now di

Kompleks Pertokoan Duta Wijaya, Jalan Raya Puputan No. 8, Renon, Denpasar, Selasa (29/9) kemarin.

Langkah tegas ini diambil menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang melibatkan kedua perusahaan tersebut.

Kasus ini bahkan telah masuk tahap penyidikan. Seusai penggeledahan, penyidik Polda Bali memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengonfirmasi tindakan kepolisian ini berlandaskan laporan resmi dari masyarakat.

"Penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi bernomor LP/B/782/IX/SPKT/Polda Bali tertanggal 11 September 2026.

Penggeledahan ini diperkuat dengan Surat Perintah Penyidikan serta Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 28 September 2026," ujar Kombes Ariasandy, Rabu (30/9).

Proses penggeledahan dipimpin langsung Kasubdit 1 Ditreskrimum Kompol Hemry R. Ferian bersama tim gabungan penyidik dan Sie Identifikasi Ditreskrimum Polda Bali.

Proses penggeledahan disaksikan Kelian Banjar setempat serta Komisaris PT Divine dan Emas Now, Antonius.