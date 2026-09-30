Will Fitness Denpasar Terbakar: Pengunjung Dievakuasi, 10 Treadmill Rusak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pusat kebugaran Will Fitness di Jalan Hayam Wuruk, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, mendadak gempar, Selasa (29/9) sore.

Ruang panel listrik di lokasi tersebut mendadak meledak dan memicu kebakaran hebat pukul 17.00 WITA.

"Kebakaran diduga kuat akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik pada area ruang panel," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (30/9).

Peristiwa berawal saat tempat fitness tiba-tiba mengalami mati listrik.

Manager Will Fitness Fedrico Firdaus, 28, bersama seorang trainer, Sugiarto, 26, melihat ada percikan api disusul suara ledakan dari ruang panel.

Tak berselang lama, ledakan susulan kembali terdengar dan memunculkan kobaran api.

Karyawan tempat fitness langsung sigap mengevakuasi para pengunjung keluar gedung untuk menyelamatkan diri.

Upaya pemadaman awal sempat dilakukan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hingga api padam.