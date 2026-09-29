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JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Tabanan Ciduk Empat WNA Nigeria, Sembunyi di Kamar Mandi, Dramatis

Imigrasi Tabanan Ciduk Empat WNA Nigeria, Sembunyi di Kamar Mandi, Dramatis

Selasa, 29 September 2026 – 21:20 WIB
Imigrasi Tabanan Ciduk Empat WNA Nigeria, Sembunyi di Kamar Mandi, Dramatis - JPNN.com Bali
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan menggelar operasi gabungan di Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, dan mengamankan empat WNA asal Nigeria, Kamis (24/9) lalu. Foto: Humas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan menggelar operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Kamis (24/9).

Operasi gabungan ini untuk memperketat pengawasan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Tabanan, Bali.

Sinergi yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menyasar area Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan.

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Sebelum bergerak ke lokasi target, seluruh personel terlebih dahulu menerima pengarahan teknis dari Ketua Tim Operasi Gabungan guna memantapkan strategi di lapangan.

Di lokasi, tim gabungan mendapati WNA Nigeria berinisial VU yang menghindari pemeriksaan dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan sebuah tempat indekos.

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan mengamankan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.

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Dari hasil pemeriksaan awal, VU tidak dapat menunjukkan paspor maupun dokumen izin tinggal yang dimilikinya di Indonesia.

Berdasarkan keterangan pemilik indekos, terdapat tiga WNA lainnya yang tinggal di dua kamar berbeda di lokasi itu.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan menggelar operasi gabungan di Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, dan mengamankan empat WNA asal Nigeria
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TAGS   Imigrasi Tabanan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan WNA nigeria wna nigeria overstay deportasi rudenim denpasar tabanan indekos

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