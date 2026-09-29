Imigrasi Tabanan Ciduk Empat WNA Nigeria, Sembunyi di Kamar Mandi, Dramatis

bali.jpnn.com, TABANAN - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan menggelar operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Kamis (24/9).

Operasi gabungan ini untuk memperketat pengawasan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Tabanan, Bali.

Sinergi yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menyasar area Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan.

Sebelum bergerak ke lokasi target, seluruh personel terlebih dahulu menerima pengarahan teknis dari Ketua Tim Operasi Gabungan guna memantapkan strategi di lapangan.

Di lokasi, tim gabungan mendapati WNA Nigeria berinisial VU yang menghindari pemeriksaan dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan sebuah tempat indekos.

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan mengamankan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan awal, VU tidak dapat menunjukkan paspor maupun dokumen izin tinggal yang dimilikinya di Indonesia.

Berdasarkan keterangan pemilik indekos, terdapat tiga WNA lainnya yang tinggal di dua kamar berbeda di lokasi itu.