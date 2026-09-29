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JPNN.com Bali Kriminal Pikap Pengangkut 400 Liter Pertamax Ludes Terbakar di Jalan Bypass, Sopir Kabur

Pikap Pengangkut 400 Liter Pertamax Ludes Terbakar di Jalan Bypass, Sopir Kabur

Selasa, 29 September 2026 – 06:37 WIB
Pikap Pengangkut 400 Liter Pertamax Ludes Terbakar di Jalan Bypass, Sopir Kabur - JPNN.com Bali
Sebuah mobil pikap bermuatan ratusan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax ludes terbakar di Jalan Bypass Ngurah Rai Sesetan, Denpasar Selatan, persis di sebelah kantor PT BTID, Senin (28/9) sore sekitar pukul 16.57 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebuah mobil pikap bermuatan ratusan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax ludes terbakar di Jalan Bypass Ngurah Rai Sesetan, Denpasar Selatan, persis di sebelah kantor PT BTID, Senin (28/9) sore sekitar pukul 16.57 WITA.

Kendaraan bernomor polisi DK 8823 KC warna putih tersebut dikemudikan oleh WRB alias Ronal, 23, seorang karyawan swasta asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mobil tersebut mengangkut sebanyak 16 jeriken atau sekitar 400 liter Pertamax milik Made Ariana, 42.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan, ratusan liter BBM Pertamax tersebut baru saja dibeli dari SPBU Matahari Terbit.

Rencananya BBM Pertamax tersebut dibawa menuju Pelabuhan Benoa untuk bahan bakar kapal boat.

"Mobil pikap bergerak dari arah timur menuju barat.

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Di tengah perjalanan, seorang pengemudi mobil lain yang melintas berteriak memberi tahu pengemudi bahwa ada api di bagian belakang pikap," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin kemarin (28/9).

Mendengar teriakan tersebut, Ronal yang mendadak panik langsung menghentikan kendaraan di lokasi kejadian.

Sebuah mobil pikap bermuatan ratusan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax ludes terbakar di Jalan Bypass Ngurah Rai Sesetan, Denpasar Selatan
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TAGS   pikap mobil pikap kebakaran bbm Pertamax Denpasar jalan bypass ngurah rai Damkar Denpasar polresta denpasar

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