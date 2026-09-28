JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Ngurah Rai Tendang 18 WNA Nakal, Terlibat Prostitusi & Overstay

Imigrasi Ngurah Rai Tendang 18 WNA Nakal, Terlibat Prostitusi & Overstay

Senin, 28 September 2026 – 19:23 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Tendang 18 WNA Nakal, Terlibat Prostitusi & Overstay - JPNN.com Bali
Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 18 warga negara asing (WNA) sepanjang 21 sampai dengan 27 September 2026 karena terlibat prostitusi dan overstay. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 18 warga negara asing (WNA) sepanjang 21 sampai dengan 27 September 2026.

Penindakan ini merupakan hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 15 hingga 20 September 2026 yang menyisir sejumlah lokasi dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Dari 18 WNA tersebut, 10 di antaranya terjaring dalam operasi gabungan bersama Polda Bali pada 17 September 2026.

Baca Juga:

Selain terindikasi menyalahgunakan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, lima orang di antaranya kedapatan telah tinggal lajak alias overstay.

Pelanggaran izin tinggal juga dilakukan oleh seorang bule Rusia berinisial VL yang menjadi pelatih sepeda motor dengan menggunakan ITAS (Izin Tinggal Terbatas) Remote Worker.

VL juga terindikasi tidak jujur dalam memperoleh ITAS dimaksud.

Baca Juga:

Selain itu, satu orang lainnya adalah bule Slovakia pemegang ITAS yang tidak mengajukan pemutakhiran data terhadap penggantian paspornya.

Enam WNA lainnya dideportasi karena tinggal lajak.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 18 warga negara asing (WNA) sepanjang 21 sampai dengan 27 September 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi ngurah rai WNA warga negara asing bule RUSIA Slovakia prostitusi overstay Tinggal Lanjak deportasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali

    Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

  2. Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan - JPNN.com Bali

    Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

  3. Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU