Tragedi Senin Pagi di Simpang Unud Jimbaran: Pemotor Tewas Terlindas Truk

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Nasib nahas menimpa I Nyoman Suparta Adnyana, 42.

Pengendara motor Honda Vario DK 3393 FAT ini tewas tragis setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Senin (28/9) pagi.

Peristiwa maut tersebut terjadi sekitar pukul 06.58 WITA di simpang tiga Jalan Raya Kampus Universitas Udayana (Unud) – Jalan Goa Gong Jimbaran Km 32.

Korban I Nyoman Suparta Adnyana mengembuskan napas terakhir di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan insiden lakalantas yang melibatkan sepeda motor korban dengan mobil truk Mitsubishi DK 8603 CS yang dikemudikan JMM, 46.

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan, insiden bermula saat kedua kendaraan bergerak searah dari arah timur menuju ke barat, dengan posisi mobil truk berada di depan.

"Setibanya di TKP, pengendara sepeda motor kurang hati-hati saat mendahului truk dari sebelah kiri," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (28/9).

Nahas, saat berupaya mendahului, sepeda motor korban hilang kendali hingga terjatuh.