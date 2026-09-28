Detik-Detik Pemuda Jombang Terjatuh dari KMP Cemerlang 55 di Selat Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Petaka kembali terjadi di perairan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi – Gilimanuk, Jembrana.

Seorang penumpang KMP Cemerlang 55 dilaporkan jatuh dan hilang di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Minggu (27/9) malam.

Korban teridentifikasi bernama Rizki Firmansyah, 23, asal Jombang, Jawa Timur.

Peristiwa mencekam itu terjadi sekitar pukul 18.50 WITA.

Salah seorang penumpang KMP Cemerlang 55 melihat korban mendadak tercebur ke laut di sekitar area Buoy Merah, Pelabuhan Gilimanuk.

Melihat kejadian tersebut, penumpang langsung menghubungi KMP Gilimanuk I yang tengah melintas untuk meminta pertolongan emergency.

Namun, upaya penyisiran awal di lokasi hingga pukul 19.05 WITA tidak membuahkan hasil.

Informasi kecelakaan laut ini kemudian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar pada Senin (28/9) pagi pukul 05.20 WITA dari SROP Gilimanuk.