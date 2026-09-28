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JPNN.com Bali Kriminal Detik-Detik Pemuda Jombang Terjatuh dari KMP Cemerlang 55 di Selat Bali

Detik-Detik Pemuda Jombang Terjatuh dari KMP Cemerlang 55 di Selat Bali

Senin, 28 September 2026 – 12:29 WIB
Detik-Detik Pemuda Jombang Terjatuh dari KMP Cemerlang 55 di Selat Bali - JPNN.com Bali
Tim SAR melakukan pencarian pemuda asal Jombang, Rizki Firmansyah, 23, asal Jombang, Jawa Timur, yang terjatuh dari KMP Cemerlang 55 di Selat Bali, Minggu (27/9) malam. Pencarian Senin (28/9) hari ini masih terus berlangsung. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Petaka kembali terjadi di perairan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi – Gilimanuk, Jembrana.

Seorang penumpang KMP Cemerlang 55 dilaporkan jatuh dan hilang di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Minggu (27/9) malam.

Korban teridentifikasi bernama Rizki Firmansyah, 23, asal Jombang, Jawa Timur.

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Peristiwa mencekam itu terjadi sekitar pukul 18.50 WITA.

Salah seorang penumpang KMP Cemerlang 55 melihat korban mendadak tercebur ke laut di sekitar area Buoy Merah, Pelabuhan Gilimanuk.

Melihat kejadian tersebut, penumpang langsung menghubungi KMP Gilimanuk I yang tengah melintas untuk meminta pertolongan emergency.

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Namun, upaya penyisiran awal di lokasi hingga pukul 19.05 WITA tidak membuahkan hasil.

Informasi kecelakaan laut ini kemudian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar pada Senin (28/9) pagi pukul 05.20 WITA dari SROP Gilimanuk.

Seorang penumpang KMP Cemerlang 55 asal Jombang, Rizki Firmansyah, 23, dilaporkan jatuh dan hilang di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, kemarin
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TAGS   pemuda Jombang Selat Bali KMP Cemerlang 55 tim SAR pelabuhan gilimanuk Pos SAR Jembrana basarnas bali

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