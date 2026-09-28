BNN Obok-obok Dua Kafe di Siyut Gianyar, 111 Pengunjung Dites Urine, Hasilnya?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar menggandeng tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat hiburan malam, Minggu (27/9) dini hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sekaligus deteksi dini di area rawan.

Sidak dipimpin langsung Kepala BNNK Gianyar Sudirman bersama Kapolres Gianyar AKBP James I. S. Rajagukguk.

Sidak ini melibatkan unsur Polres Gianyar, Kodim 1616/Gianyar, Kejaksaan Negeri, Satpol PP, Kesbangpol, hingga Polisi Militer.

Tim gabungan menyasar dua lokasi hiburan malam di kawasan Siyut, yakni Amysti Cafe dan Hello Cafe.

Di lokasi, tim gabungan melakukan pemeriksaan badan serta tes urine kepada staf dan pengunjung.

"Dari dua lokasi tersebut, total 111 orang menjalani tes urine.

Sebanyak 86 orang di Amysti Cafe dan 25 orang di Hello Cafe," ujar Kepala BNNK Gianyar Sudirman dalam pernyataan resminya.