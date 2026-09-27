Polresta Denpasar Sikat Balap Liar & Knalpot Brong di Kuta, Sita Belasan Motor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Satlantas Polresta Denpasar menggencarkan patroli malam di kawasan rawan Kuta, Badung, Sabtu (26/9) malam hingga Minggu (27/9) dini hari.

Patroli malam ini untuk mengantisipasi aksi balap liar dan kecelakaan lalu lintas pada malam akhir pekan.

Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), personel menyisir Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Raya Kuta dengan metode hunting system.

Petugas menyasar kendaraan yang disinyalir dipakai untuk balapan liar maupun motor dengan knalpot brong.

Hasilnya, polisi menindak 14 pelanggaran dan mengamankan sembilan sepeda motor, tiga STNK, serta dua SIM.

Perinciannya, sembilan kendaraan memakai knalpot brong dan lima lainnya tanpa TNKB.

"Patroli tidak hanya penindakan, tetapi juga langkah pencegahan (Blue Light Patrol).

Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu menekan potensi kecelakaan dan menjaga kenyamanan pengguna jalan," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (27/9).