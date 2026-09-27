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Viral, Maling yang Ambil Kunci Indekos di Atas Meteran Listrik Diciduk Polisi

Minggu, 27 September 2026 – 18:09 WIB
Viral, Maling yang Ambil Kunci Indekos di Atas Meteran Listrik Diciduk Polisi - JPNN.com Bali
Rekaman CCTV menunjukkan aksi pelaku berinisial IPJ, 18, yang menyasar tempat indekos korban I Kadek Jaya Darmika, 23, di Jalan Sedap Malam Gang Tunjung Biru Nomor 1, Denpasar. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian di tempat indekos yang sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial akhirnya terungkap.

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil meringkus pelaku berinisial IPJ, 18, di Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur, Kamis (24/9).

Pemuda asal Desa Kusamba, Dawan, Klungkung ini ditangkap tanpa perlawanan setelah terekam mengendap-endap masuk ke kamar indekos korban I Kadek Jaya
Darmika, 23, di Jalan Sedap Malam Gang Tunjung Biru Nomor 1, Denpasar.

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"Pelaku berhasil kami amankan berdasarkan hasil penyelidikan rekaman CCTV dan informasi masyarakat.

Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Polsek Dentim untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, Minggu (27/9).

Kejadian berawal pada Rabu (22/9) malam sekitar pukul 19.54 WITA.

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Saat itu korban hendak memasukkan uang ke dalam celengannya.

Namun, korban terkejut lantaran celengan miliknya sudah raib.

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil meringkus pelaku berinisial IPJ, 18, di Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur, yang menyasar tempat indekos
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TAGS   viral maling indekos Meteran Listrik polisi Denpasar Bali polsek denpasar timur

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