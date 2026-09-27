Viral, Maling yang Ambil Kunci Indekos di Atas Meteran Listrik Diciduk Polisi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian di tempat indekos yang sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial akhirnya terungkap.

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil meringkus pelaku berinisial IPJ, 18, di Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur, Kamis (24/9).

Pemuda asal Desa Kusamba, Dawan, Klungkung ini ditangkap tanpa perlawanan setelah terekam mengendap-endap masuk ke kamar indekos korban I Kadek Jaya

Darmika, 23, di Jalan Sedap Malam Gang Tunjung Biru Nomor 1, Denpasar.

"Pelaku berhasil kami amankan berdasarkan hasil penyelidikan rekaman CCTV dan informasi masyarakat.

Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Polsek Dentim untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, Minggu (27/9).

Kejadian berawal pada Rabu (22/9) malam sekitar pukul 19.54 WITA.

Saat itu korban hendak memasukkan uang ke dalam celengannya.

Namun, korban terkejut lantaran celengan miliknya sudah raib.