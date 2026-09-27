Bule Rusia Hilang di Pecatu Ditemukan Tewas, Bau Menyengat Jadi Petunjuk

bali.jpnn.com, PECATU - Kerja keras Tim SAR gabungan mencari warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama G Artem, yang sempat dilaporkan hilang di Tanjung Mebulu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, membuahkan hasil.

Pria 40 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Sabtu (26/9) kemarin.

Jasad korban G Artem ditemukan tergeletak tragis di balik bebatuan bawah tebing terjal setelah tercium bau tak sedap oleh warga sekitar.

Kejadian berawal saat Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar menerima laporan dugaan hilangnya seorang WNA pada Sabtu pagi.

Kecurigaan warga memuncak setelah menemukan sebuah sepeda motor yang terparkir seharian tanpa pemilik di kawasan Tanjung Mebulu.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Basarnas langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran.

Tiba di lokasi, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Polair Polresta Denpasar dan Kepala Lingkungan Desa Pecatu guna memetakan karakteristik wilayah tebing yang dikenal curam tersebut.

Upaya pencarian awal sempat menggunakan teknologi canggih drone thermal pada pukul 11.45 WITA di sepanjang pinggir tebing.