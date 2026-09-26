Bule Rusia Hilang Misterius, Motor & Helm Tertinggal di Tebing Karang Boma

bali.jpnn.com, PECATU - Tim SAR Gabungan menggelar operasi pencarian terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama G. Artem, 40.

Bule Rusia itu dilaporkan hilang di sekitar Tanjung Mebulu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Korban diketahui sudah tidak bisa dihubungi dan hilang kontak sejak Rabu (23/9) lalu.

Informasi dugaan hilangnya korban baru diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Sabtu (26/9) pukul 05.40 WITA melalui Basarnas Command Center (BCC) Pusat.

Titik terang awal muncul setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai satu unit sepeda motor beserta helm yang terparkir tanpa pemilik di kawasan Tebing Karang Boma, Kuta Selatan, Badung.

Pihak kepolisian yang mengamankan kendaraan tersebut mengonfirmasi bahwa posisi motor dan helm menjadi salah satu petunjuk penting lokasi keberadaan korban.

Lantaran minimnya saksi mata dan informasi lanjutan, petugas siaga Basarnas Bali langsung berkoordinasi dengan Polsek Kuta Selatan serta Babinsa Pecatu untuk memvalidasi area pencarian.

Merespons laporan tersebut, sebanyak tujuh personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memulai operasi penyisiran.