Tragedi Pantai Gerokgak: Dua Selamat, Bocah Kelas 5 SD Lenyap Ditelan Ombak

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib nahas menimpa seorang bocah asal Banjar Dinas Batuagung, Desa Gerokgak, Buleleng, bernama Gede Adimas Raditya Wibawa.

Pelajar kelas V SD berusia 11 tahun ini dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di Pantai Gerokgak, Kamis (24/9/2026) sore kemarin.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar bergerak cepat menyiagakan Tim Rescue seusai menerima laporan darurat dari Polsek Gerokgak pada pukul 17.10 WITA.

Berdasar informasi, petaka bermula sekitar pukul 16.00 WITA.

Korban bersama dua temannya tengah asyik berenang di pesisir pantai menggunakan sarana styrofoam.

Namun, petaka datang setengah jam kemudian. Sekitar pukul 16.30 WITA, hantaman arus laut mendadak menyeret ketiganya hingga ke tengah.

Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berhasil menyelamatkan dua anak lainnya.

Sayang, tubuh Gede Adimas hanyut terbawa gelombang hingga akhirnya menghilang dari pandangan.