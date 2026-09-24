Prajurit TNI Terciduk di Tempat Dugem, Denpom IX/3 Denpasar Bergerak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Denpom IX/3 Denpasar akhirnya turun tangan.

Denpom memeriksa seorang prajurit TNI yang diamankan saat Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan operasi penegakan ketertiban di tempat dunia gemerlap (dugem) di Denpasar, Bali.

Bareskrim Polri diketahui melakukan razia di tempat dugem berinisial LL di Jalan Teuku Umar Nomor 143, Dauh Puri Klod, Denpsar, Sabtu (19/9) malam.

Penggerebekan dilakukan setelah diduga tempat hiburan tersebut jadi lokasi peredaran barang haram.

“Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan di Denpom IX/3 Denpasar.

Kami masih menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui secara utuh kronologi dan fakta yang terjadi,” kata Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution dilansir dari Antara.

Kolonel Amrizal Nasution mengakui Tim Bareskrim Mabes Polri sebelumnya telah berkoordinasi dengan Denpom IX/3 Denpasar untuk mengantisipasi keberadaan anggota TNI di lokasi.

Hal ini untuk mengantisipasi apabila terdapat anggota TNI di lokasi tempat dugem.