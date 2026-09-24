JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Teror Molotov Guncang Pererenan Bali, Jejak Pelaku Terekam, Ada Ancaman

Teror Molotov Guncang Pererenan Bali, Jejak Pelaku Terekam, Ada Ancaman

Kamis, 24 September 2026 – 06:44 WIB
Teror Molotov Guncang Pererenan Bali, Jejak Pelaku Terekam, Ada Ancaman - JPNN.com Bali
Tangkapan layar rekaman ledakan dipicu lemparan bom molotov oleh dua pelaku di depan sebuah kantor di Jalan Dalem Gede, Banjar Jempinis, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Senin (14/9) dini hari pukul 04.48 WITA lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Warga Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, heboh.

Kehebohan dipicu ledakan misterius di sebuah kantor di Jalan Dalem Gede, Banjar Jempinis, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Senin (14/9) dini hari pukul 04.48 WITA lalu diduga karena bom Molotov.

Akibat kejadian itu, bagian kantor berukuran sekitar 2x2 meter, tanaman hias, kaca, dan CCTV mengalami kerusakan akibat terbakar.

Baca Juga:

Insiden itu pun viral dan menjadi bahan gunjingan warganet di Bali sejak kemarin (23/9).

Berdasar rekaman yang beredar, diduga pelakunya berjumlah dua orang dengan ciri serupa.

Keduanya beraksi menggunakan sepeda motor diduga Yamaha X-Max dengan kecepatan tinggi tanpa pelat nomor kendaraan.

Baca Juga:

Pelaku juga meninggalkan surat ancaman yang berisi intimidasi penagihan utang fiktif sebesar Rp750 juta atas nama Harsa Construction, lengkap dengan ancaman batas waktu 24 jam.

Pelaku minta korban tidak main-main dan melarang untuk melapor polisi, bahkan mencatat kontak Telegram tertentu.

Ledakan misterius terjadi di sebuah kantor di Jalan Dalem Gede, Pererenan, Mengwi, Badung, Senin (14/9) dini hari lalu diduga karena bom Molotov.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bom molotov bom molotov Perenenan badung Bali teror bom polsek mengwi polres badung CCTV

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

  2. Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap - JPNN.com Bali

    Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap

  3. Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU