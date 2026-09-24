Teror Molotov Guncang Pererenan Bali, Jejak Pelaku Terekam, Ada Ancaman

bali.jpnn.com, BADUNG - Warga Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, heboh.

Kehebohan dipicu ledakan misterius di sebuah kantor di Jalan Dalem Gede, Banjar Jempinis, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Senin (14/9) dini hari pukul 04.48 WITA lalu diduga karena bom Molotov.

Akibat kejadian itu, bagian kantor berukuran sekitar 2x2 meter, tanaman hias, kaca, dan CCTV mengalami kerusakan akibat terbakar.

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Insiden itu pun viral dan menjadi bahan gunjingan warganet di Bali sejak kemarin (23/9).

Berdasar rekaman yang beredar, diduga pelakunya berjumlah dua orang dengan ciri serupa.

Keduanya beraksi menggunakan sepeda motor diduga Yamaha X-Max dengan kecepatan tinggi tanpa pelat nomor kendaraan.

Pelaku juga meninggalkan surat ancaman yang berisi intimidasi penagihan utang fiktif sebesar Rp750 juta atas nama Harsa Construction, lengkap dengan ancaman batas waktu 24 jam.

Pelaku minta korban tidak main-main dan melarang untuk melapor polisi, bahkan mencatat kontak Telegram tertentu.